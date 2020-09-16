Куда и на что сходить на День города в Барнауле: полная программа

Площадь Советов
В 10:00 здесь стартует спортивный праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов».
В 17:00 начнется турнир по боксу «Великий бой на Великом Алтае».
Улица Мало-Тобольская
В 10:00 откроются две выставки — «Город мастеров» и «Барнаул туристический».
Нулевой километр
В 10:00 стартует фестиваль национальных культур.
Набережная Оби
Здесь пройдет самая насыщенная программа.
В 13:00 состоится парад теплоходов. В 14:00 начнется концерт с участием местных коллективов «Барнаул — столица мира».
В 17:00 начнется показательное шоу пилотажной группы «Стрижи». Кстати, посмотреть его можно будет дважды — накануне, 18 сентября, над акваторией Оби пройдет репетиция полета.
Ожидается, что пилоты исполнят самые сложные элементы воздушной программы: боевые развороты, косые петли и виражи, «плотный ромб», «колокол», «ухо» и так далее.
Площадь Сахарова
В 13:00 выступят танцоры Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая. В 14:00 их подхватят артисты краевой филармонии.
В 15:30 на сцену выйдут представители культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Площадку закроют молодежной праздничной программой «Барнаул — орденоносный» в 17:00.
Что будет в районах
Если не собираетесь ехать в центр, то можно найти праздничную площадку рядом с домом.
В парке «Центральном» будет проходить выставка цветов. В 10:00 начнется праздничная, а в 11:00 театрализованная программа.
В 12:00 парке Смертина пройдет продовольственная ярмарка и фестиваль творчества. В это же время стартует экскурсия по Барнаульскому зоопарку в «Лесной сказке».
Концерт с участием местных коллективов будет и в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Начало в 11:00.
На площади Мира горожан тоже порадуют эстрадной программой, которая начнется в 17:30.
Где смотреть фейерверк
Салют пройдет только в одном месте — над акваторией Барнаула в 21:00.
Наблюдать лучше всего его будет с набережной, у Речного вокзала или со смотровой площадки в Нагорном парке.
Что пройдет накануне праздника
Накануне празднования 290-летия Барнаула, 18 сентября, на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники.
В них примут участие воинская часть 63753, подразделения федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Начало в 13.00.
В парке «Солнечный ветер» в 18:00 состоится фестиваль уличного кино.