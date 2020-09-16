Куда и на что сходить на День города в Барнауле: полная программа

19 сентября в Барнауле отметят 290-летие города. Основные празднования пройдут на площадях Сахарова и Советов, а также на набережной, Нулевом километре и в городских парках, сообщает мэрия.

Площадь Советов

В 10:00 здесь стартует спортивный праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов».

В 17:00 начнется турнир по боксу «Великий бой на Великом Алтае».

Улица Мало-Тобольская

В 10:00 откроются две выставки — «Город мастеров» и «Барнаул туристический».

В Барнауле в День города состоится массовый велозаезд , который возглавит Барнаульский медведь — символ города

Нулевой километр

В 10:00 стартует фестиваль национальных культур.

Набережная Оби

Здесь пройдет самая насыщенная программа.

В 13:00 состоится парад теплоходов. В 14:00 начнется концерт с участием местных коллективов «Барнаул — столица мира».

«Стрижи» над Барнаулом. Евгения Родочинская , altapress.ru

В 17:00 начнется показательное шоу пилотажной группы «Стрижи». Кстати, посмотреть его можно будет дважды — накануне, 18 сентября, над акваторией Оби пройдет репетиция полета.

Ожидается, что пилоты исполнят самые сложные элементы воздушной программы: боевые развороты, косые петли и виражи, «плотный ромб», «колокол», «ухо» и так далее.

Площадь Сахарова

В 13:00 выступят танцоры Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая. В 14:00 их подхватят артисты краевой филармонии.

В 15:30 на сцену выйдут представители культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи». Барнаул , День города 5 сентября 2015 года. Олег Богданов

Площадку закроют молодежной праздничной программой «Барнаул — орденоносный» в 17:00.

Что будет в районах

Если не собираетесь ехать в центр, то можно найти праздничную площадку рядом с домом.

В парке «Центральном» будет проходить выставка цветов. В 10:00 начнется праздничная, а в 11:00 театрализованная программа.

В 12:00 парке Смертина пройдет продовольственная ярмарка и фестиваль творчества. В это же время стартует экскурсия по Барнаульскому зоопарку в «Лесной сказке».

День города — 2019. Анна Зайкова

Концерт с участием местных коллективов будет и в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Начало в 11:00.

На площади Мира горожан тоже порадуют эстрадной программой, которая начнется в 17:30.

Где смотреть фейерверк

Салют пройдет только в одном месте — над акваторией Барнаула в 21:00.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года. Дмитрий Лямзин.

Наблюдать лучше всего его будет с набережной, у Речного вокзала или со смотровой площадки в Нагорном парке.

Что пройдет накануне праздника

Накануне празднования 290-летия Барнаула, 18 сентября, на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники.

В них примут участие воинская часть 63753, подразделения федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Начало в 13.00.

Авиашоу в Барнауле. День города — 2019. Ирина Пергаева.

В парке «Солнечный ветер» в 18:00 состоится фестиваль уличного кино.