13 января
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Автоновости

Какие китайские автомобили стали самыми популярными у россиян

Рекордное количество легковых машин китайских брендов россияне купили в 2022 году. Количество приобретенных автомобилей— 121,8 тыс., сообщает агентство «Автостат».

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
ССО

Объем покупок китайских авто по сравнению с 2021 годом вырос на 7%, а доля «китайцев» значительно выросла с 7,5 до 19,4%.

Как отмечают специалисты, самой популярной на территории страны стала китайская марка Chery. Россияне стали обладателями 39,3 тыс. машин этого бренда.

Вторую строчку заняла продукция бренда Haval и составила 34,1 тыс. приобретенных автомобилей. На третьем месте — марка Geely (26,7 тыс. авто).

Эксперты уточняют, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в 2022 году. На четвертой строчке оказался бренд Exeed (2,1 тыс. авто).

Среди всех «китайцев» этот автомобиль продемонстрировал наилучший рыночный рост (в 4,5 раза). Пятерку лидеров замыкает Changan с результатом 2 тыс. 550 машин.

За ним следует JAC (1 тыс. 727 авто), Great Wall (1 тыс. 476 машин) и FAW (1 тыс. 405 автомобилей).

На девятой позиции рейтинга по отметкам специалистов, расположился бренд Omoda (1 тыс. 239 авто). Продажи этих автомобилей начались только в октябре 2022 года.

Результаты остальных китайских марок составили менее 500 единиц. Топ-10 самых популярных «китайцев» в РФ закрывает GAC (487 автомобилей).

Ранее стало известно, насколько подорожали запчасти для Hyundai в России.

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