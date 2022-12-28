Стало известно, насколько подорожали запчасти для Hyundai в России

В среднем популярные запчасти на автомобили марки Hyundai выросли на 60% в 2022 году, пишет портал Автоновости дня.

Эксперты портала Autonews.ru провели подсчеты и изучили данные от Российского союза автостраховщиков (РСА).

Так, например, с октября по декабрь фара для Hyundai Solaris выросла в цене на 57,16%: с 80 тыс. 749 до 126 тыс. 903 рублей.

Дверь багажника от Hyundai Santa Fe с марта по декабрь выросла в цене на 69,77%: с 49 тыс. 080 до 82 тыс. 325 рублей.

Впускной коллектор двигателя для Hyundai Solaris подорожал +63,42%: с 50 тыс. 846 рублей, в марте 2022 года, до 83 тыс. 091 рублей зимой 2022 года.

Как уверены эксперты, тенденция с сильным удорожанием автомобильных запчастей связана с постепенным исчерпанием запасов на складе, а также с большими логистическими сложностями.

Дилеры же заверили, что в Россию сейчас можно доставить практически любые запчасти, которые присутствуют на мировых складах.

С марта на российском рынке они выросли в цене в среднем на 27,7%.

Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada.