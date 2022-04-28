Движение автотранспорта перекроют по всей ширине следующих дорог.
1 мая:
- правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00
- правоповоротный съезд с автодороги, ведущей от Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00
- пр-кт Социалистический от ул. Пушкина до ул. Ползунова (площадь Свободы) — с 08.00 до 15.00
- пр-кт Ленина от Строителей до Гоголя — с 09.00 до 15.00
- пр-кт Ленина от Ползунова до площади им.В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00
- автодорога, ведущая от Максима Горького до площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00
6 мая:
- подъездные пути к площади в районе сквера Победы (ул.Новосибирская, 16в) — с 10.00 до 12.00
- ул.Первомайская (от дома по ул. Мамонтова, 56 до дома по ул. Олимпийской, 30) в с. Власиха — с 11.00 до 12.00
- нечетная проезжая часть пр-кта Ленина от Молодежной до Димитрова — с 18.00 до 21.00
9 мая:
- пр-кт Ленина от Строителей до Гоголя — с 08.00 до 16.00
- ул.Димитрова от Ленина до Социалистического — с 08.00 до 23.00
- ул.Чкалова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина — с 08.00 до 12.00
- ул.Мерзликина от Социалистического до Геблера — с 08.00 до 23.00
- пр-кт Социалистический от Строителей до Молодежной — с 08.30 до 13.00
- площадь им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии от Западной 5-й до 80 Гвардейской Дивизии — с 15.00 до 23.00
- подъездные пути к площади около ДК «Южный» (ул.Чайковского, 21) — с 17.00 до 22.30
Движение по проезжей части проспекта Социалистического от Молодежной до Димитрова перекроют на несколько дней — с 20.00 7 мая до 07.00 10 мая.
Ранее стало известно, как в Барнауле отметят 1 мая.