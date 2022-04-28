В праздничные дни в Барнауле перекроют часть дорог. Их список приводит администрация города.

Движение автотранспорта перекроют по всей ширине следующих дорог.

1 мая: правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00

правоповоротный съезд с автодороги , ведущей от Мамонтова к Новому мосту , к площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00

ведущей от Мамонтова к Новому мосту к площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00 пр-кт Социалистический от ул. Пушкина до ул. Ползунова ( площадь Свободы) — с 08.00 до 15.00

площадь Свободы) — с 08.00 до 15.00 пр-кт Ленина от Строителей до Гоголя — с 09.00 до 15.00

пр-кт Ленина от Ползунова до площади им.В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00

автодорога , ведущая от Максима Горького до площади им. В.Н.Баварина — с 15.00 до 23.00 6 мая: подъездные пути к площади в районе сквера Победы ( ул.Новосибирская , 16в) — с 10.00 до 12.00

ул.Новосибирская 16в) — с 10.00 до 12.00 ул.Первомайская ( от дома по ул. Мамонтова , 56 до дома по ул. Олимпийской , 30) в с. Власиха — с 11.00 до 12.00

от дома по ул. Мамонтова 56 до дома по ул. Олимпийской 30) в с. Власиха — с 11.00 до 12.00 нечетная проезжая часть пр-кта Ленина от Молодежной до Димитрова — с 18.00 до 21.00 9 мая: пр-кт Ленина от Строителей до Гоголя — с 08.00 до 16.00

ул.Димитрова от Ленина до Социалистического — с 08.00 до 23.00

ул.Чкалова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина — с 08.00 до 12.00

ул.Мерзликина от Социалистического до Геблера — с 08.00 до 23.00

пр-кт Социалистический от Строителей до Молодежной — с 08.30 до 13.00

площадь им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии от Западной 5-й до 80 Гвардейской Дивизии — с 15.00 до 23.00

подъездные пути к площади около ДК «Южный» ( ул.Чайковского , 21) — с 17.00 до 22.30

Движение по проезжей части проспекта Социалистического от Молодежной до Димитрова перекроют на несколько дней — с 20.00 7 мая до 07.00 10 мая.

Ранее стало известно, как в Барнауле отметят 1 мая.