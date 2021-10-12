Каким стал обновленный Старый мост в Барнауле и когда его откроют

Старый мост закрыли на ремонт в январе 2020 года. Дело в том, что состояние его основных конструкций было неудовлетворительным.
В июле altapress.ru писал, что на мосту заменили почти все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки. Как отметили в краевом правительстве, тогда «продолжались работы на второй, правобережной эстакаде — со стороны федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», на левой — завершалась укладка асфальтобетона. Готовность ремонта составляла 85%.
Отметим, что совмещенная часть объекта включает в себя 370 металлических плит. Каждая из них выполнена по индивидуальному проекту.
Габариты и грузоподъемность сооружения не снизились. А вот надежность отремонтированного моста возрастает.
«Обновленная конструкция будет служить не менее 50 лет», — уточнил эксперт дорожного хозяйства Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Артем Онищенко.
Старый мост откроют 20 октября.