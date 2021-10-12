Каким стал обновленный Старый мост в Барнауле и когда его откроют

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Какие работы выполнили на объекте?

В июле altapress.ru писал, что на мосту заменили почти все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки. Как отметили в краевом правительстве, тогда «продолжались работы на второй, правобережной эстакаде — со стороны федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», на левой — завершалась укладка асфальтобетона. Готовность ремонта составляла 85%.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Отметим, что совмещенная часть объекта включает в себя 370 металлических плит. Каждая из них выполнена по индивидуальному проекту.