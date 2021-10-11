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Автоновости

Названа точная дата открытия Старого моста в Барнауле

Дата открытия Старого моста в Барнауле не изменилась — движение откроют с 20 октября, пишет Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на минтранс Алтайского края.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

О планируемой дате открытия начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков сообщал на встрече с губернатором Виктором Томенко, когда обсуждались итоги 2021 года.

Напомним, мост полностью закрыли для движения в январе 2020 года.

Пока на мосту шли работы, дорожники полностью обустроили исторический въезд в краевую столицу — отремонтировали 11 км на подъезде от Чуйского тракта и установили 9 км новых линий электроосвещения.

В сентябре в Барнауле начали ремонт на мосту через Пивоварку на участке ул. Кутузова. Закончить планируют до 30 октября.

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