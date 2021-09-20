Пробки на октябрь: барнаульцев предупредили о начале ремонта моста через Пивоварку

С 21 сентября начнут ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Кутузова — от дома № 1 до улицы Гоголя.
«Для безопасности дорожного движения на этом участке временно будет организовано реверсивное движение транспорта», — рассказали в мэрии.
В соответствии с контрактом ремонт необходимо закончить до 30 октября, однако подрядчик планирует все сделать к середине октября.
Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к ремонту моста и заранее выбирать маршруты объезда.
Напомним, 18 сентября открыли движение по другому мосту через Пивоварку на улице Матросова, где провели аналогичный ремонт.