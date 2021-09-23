Старый будет как новый: когда в Барнауле откроют мост через Обь

В Барнауле завершают ремонт Старого моста и подготавливают переправу к открытию, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором Виктором Томенко.

Томенко вместе с Волковым подвели предварительные итоги 2021 года и обсудили перспективы развития федеральных трасс в регионе.

«До конца октября планируется открыть движение по отремонтированному совмещенному Старому мосту через Обь», — отметил глава учреждения.

Прокапиталенный мост, который полностью закрыли для движения в январе 2020 года, планируют открыть 20 октября.

Также Волков рассказал, что пока на мосту шли работы, дорожники полностью обустроили исторический въезд в краевую столицу.

«Отремонтировали 11 км на подъезде от Чуйского тракта и установили 9 км новых линий электроосвещения», — пояснил он.

Что касается перспектив, то на ближайшие годы запланировали ремонт трассы А-321, протяженностью 389 км, которая в 2020 году перешла в федеральную собственность.

Напомним, 14 сентября сообщали, что осталось завершить 5% работ и Старый мост будет как новый.