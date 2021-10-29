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Какую льготу хотят ввести в России для пенсионеров-автовладельцев

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести новую льготу для пенсионеров, которым принадлежат автомобили. Какую — рассказываем в материале altapress.ru.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
О какой привилегии идет речь?

Сухарев выступил с инициативой избавить от транспортного налога пенсионеров, которым принадлежит авто с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, пишет «RT».

2
Как сейчас пожилые россияне платят транспортный налог?

«В настоящее время каждый субъект РФ вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пенсионеров», —отметил депутат в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Пенсионер с телефоном.
Пенсионер с телефоном.
СС0
3
Зачем отменять транспортный налог для пенсионеров?

По словам Ивана Сухарева, «в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога». Он просит равномерно освободить от соответствующего платежа россиян почтенного возраста.

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