Какую льготу хотят ввести в России для пенсионеров-автовладельцев

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Как сейчас пожилые россияне платят транспортный налог?

«В настоящее время каждый субъект РФ вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пенсионеров», —отметил депутат в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.