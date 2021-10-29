Какую льготу хотят ввести в России для пенсионеров-автовладельцев

Сухарев выступил с инициативой избавить от транспортного налога пенсионеров, которым принадлежит авто с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, пишет «RT».
«В настоящее время каждый субъект РФ вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пенсионеров», —отметил депутат в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.
По словам Ивана Сухарева, «в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога». Он просит равномерно освободить от соответствующего платежа россиян почтенного возраста.