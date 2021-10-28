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Жизнь

Общественная палата Барнаула единогласно поддержала повышение тарифов на проезд

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в городском общественном транспорте вновь обсудили в стенах администрации Барнаула. В этот раз на заседании Общественной палаты (ОП).

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

Члены ОП согласились, что повышение платы на проезд в общественном транспорте — вынужденная мера. Их убедили аргументы, которые привел председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

Это, в частности, рост стоимость топлива, запасных частей, электроэнергии и других расходов. В результате фактическая себестоимость перевозки пассажиров и багажа превысила действующий тариф за наличный расчет.

Между тем общественники высказали много замечаний к состоянию транспорта, поведению водителей, «гонкам» за пассажирами, которые нередко приводят к авариям, сообщает пресс-центр города.

Но все же из-за «назревшей необходимости» решение о повышении тарифного плана за проезд в общественном транспорте члены ОП единогласно поддержали.

А ранее в Барнауле подвели промежуточные итоги социологического исследования по работе общественного транспорта.

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