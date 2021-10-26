26 октября
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Жизнь

Барнаульцы назвали минусы и плюсы общественного транспорта, оценив перевозки на 3,8 балла

В Барнауле подвели промежуточные итоги социологического исследования по работе общественного транспорта, сообщает мэрия города.

Остановка "Спартак-2".
Остановка "Спартак-2".
Дмитрий Лямзин

Интернет-опрос по работе общественного транспорта проводят на сайте Барнаула. На вопросы ответили более 4 тыс. человек, поступило более 2700 предложений.

Согласно промежуточным итогам опроса, средняя оценка общественного транспорта — 3,8 балла из 5.

«Отрицательные отзывы касались высокой наполняемости транспорта в „часы пик“, его санитарного и технического состояния, нарушения графика движения», — рассказали в мэрии.

Среди положительных черт отметили возможность оплаты картой и доступность тарифа на перевозку, также оценили безопасность, удобство маршрутов и вежливость работников.

В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
Олег Богданов

Анализ транспортной системы завершат в ноябре 2021 года. По итогам сформируют предложения по изменению маршрутов, чтобы определить оптимальное количество и вместимость транспортных средств.

Также определят потребности в развитии инфраструктуры городского пассажирского транспорта, в том числе трамвайных и троллейбусных линий.

«Сведения служат источником не только количественной, но и качественной информации о передвижениях жителей — мы можем узнать прогноз транспортной подвижности по целям, географии и способу перемещения с привязкой к человеку. Эта информация будет использоваться для повышения качества транспортного моделирования», — пояснили организаторы исследования.

Ранее altapress.ru подвел итоги собственного опроса по проблеме барнаульского общественного транспорта, который проводился среди читателей.

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