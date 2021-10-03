Барнаульцы дали оценку городскому общественному транспорту. Итоги опроса altapress.ru

Большинство респондентов (почти 55%) негативно оценили городской транспорт. Треть участников опроса оказались более лояльны, дав оценку «на троечку».
Полные результаты опроса таковы:
- Все плохо. Мне стыдно, что у нас такой общественный транспорт — 54,5%;
- На «троечку». Краевой столице точно есть куда стремиться в этом отношении — 33,2%;
- Вообще не пользуюсь общественным транспортом. Передвигаюсь исключительно на своей машине или на такси — 4,8%;
- Не столичный уровень, конечно. Но я не жалуюсь — 4%;
- Транспорт как транспорт. Бывал в других городах России и мира — у нас не хуже — 3,5%.
Напомним, что в ближайшее время цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут вырасти.