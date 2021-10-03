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Жизнь

Барнаульцы дали оценку городскому общественному транспорту. Итоги опроса altapress.ru

Редакция altapress.ru подводит итоги опроса, который проводился среди читателей нашего сайта по проблеме барнаульского общественного транспорта.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус.
СС0

Большинство респондентов (почти 55%) негативно оценили городской транспорт. Треть участников опроса оказались более лояльны, дав оценку «на троечку».

Полные результаты опроса таковы:

  • Все плохо. Мне стыдно, что у нас такой общественный транспорт — 54,5%;
  • На «троечку». Краевой столице точно есть куда стремиться в этом отношении — 33,2%;
  • Вообще не пользуюсь общественным транспортом. Передвигаюсь исключительно на своей машине или на такси — 4,8%;
  • Не столичный уровень, конечно. Но я не жалуюсь — 4%;
  • Транспорт как транспорт. Бывал в других городах России и мира — у нас не хуже — 3,5%.

Напомним, что в ближайшее время цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут вырасти.

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