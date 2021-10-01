Как вы оцениваете общественный транспорт Барнаула. Опрос altapress.ru

Цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут вырасти в самое ближайшее время. Одновременно с этим в городе проводится опрос относительно того, как жители краевой столицы оценивают местный общественный транспорт. Редакция altapress.ru решила провести подобное исследование среди своих читателей.

Мы не предлагаем на суд своей аудитории подробную анкету со множеством вопросов, связанных с работой городского транспорта, а просим в целом высказаться по данной теме, выбрав один из предложенных вариантов.

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