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Жизнь

Как вы оцениваете общественный транспорт Барнаула. Опрос altapress.ru

Цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут вырасти в самое ближайшее время. Одновременно с этим в городе проводится опрос относительно того, как жители краевой столицы оценивают местный общественный транспорт. Редакция altapress.ru решила провести подобное исследование среди своих читателей.

В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
Олег Богданов

Мы не предлагаем на суд своей аудитории подробную анкету со множеством вопросов, связанных с работой городского транспорта, а просим в целом высказаться по данной теме, выбрав один из предложенных вариантов.

В том случае, если ваше мнение выходит за рамки предложенных ответов, оставляйте свое мнение в комментариях.

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