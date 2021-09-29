Барнаульцам предлагают высказать все об общественном транспорте

Барнаульцев просят потратить 10 минут на заполнение анкеты по поводу общественного транспорта. Это нужно Центру экономики инфраструктуры, чтобы сделать транспорт в Барнауле удобнее и современнее.

Выразить свое мнение жители смогут до 1 ноября. В анкете спрашивают про удобство разного вида транспорта, обеспеченность районов, а также можно предложить и высказать все, что вы считаете нужным на эту тему.

В июне администрация города заключила контракт с Центром экономики инфраструктуры на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания с проведением инструментального обследования пассажирских потоков.

«Определены основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Кроме того, в общественном транспорте установлено специальное видеооборудование, фиксирующее посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах», — сообщили в администрации.

В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети. Он пройдет через общественное обсуждение.

Завершить все работы и разработать итоговую схему должны будут в феврале 2022 года.