Барнаульцам предлагают высказать все об общественном транспорте

Выразить свое мнение жители смогут до 1 ноября. В анкете спрашивают про удобство разного вида транспорта, обеспеченность районов, а также можно предложить и высказать все, что вы считаете нужным на эту тему.
В июне администрация города заключила контракт с Центром экономики инфраструктуры на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания с проведением инструментального обследования пассажирских потоков.
«Определены основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Кроме того, в общественном транспорте установлено специальное видеооборудование, фиксирующее посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах», — сообщили в администрации.
В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети. Он пройдет через общественное обсуждение.
Завершить все работы и разработать итоговую схему должны будут в феврале 2022 года.