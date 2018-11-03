Капитан полиции с признаками опьянения врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5

ДТП произошло в 23.10. Автомобиль въехал в здание, разбив стеклянную дверь и витрины. Водитель попытался скрыться, однако наряд задержал его на одной из городских улиц.
Полицейские установили, что управлявший BMW X5 капитан полиции Шевченко был с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.
В результате ДТП пострадавших нет, но магазину причинен материальный ущерб.
В октябре в Барнауле водитель BMW X6 на высокой скорости проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль. В результате погибли женщина и две маленькие девочки. Двое мужчин остаются в тяжелом состоянии в больнице.