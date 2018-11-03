Капитан полиции с признаками опьянения врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5

2 ноября в Бийске произошло ДТП: в здание торгового центра «Корзинка» въехал автомобиль BMW X5, сообщают в паблике ВК «Инцидент Барнаул». За рулем был капитан полиции, начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД Шевченко с признаками опьянения. Он попытался скрыться с места происшествия, следует из опубликованного протокола.

ДТП произошло в 23.10. Автомобиль въехал в здание, разбив стеклянную дверь и витрины. Водитель попытался скрыться, однако наряд задержал его на одной из городских улиц.

Полицейские установили, что управлявший BMW X5 капитан полиции Шевченко был с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.

ДТП в Бийске. «Инцидент Барнаул» в ВК.

В результате ДТП пострадавших нет, но магазину причинен материальный ущерб.

В октябре в Барнауле водитель BMW X6 на высокой скорости проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль. В результате погибли женщина и две маленькие девочки. Двое мужчин остаются в тяжелом состоянии в больнице.