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Капитан полиции с признаками опьянения врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5

2 ноября в Бийске произошло ДТП: в здание торгового центра «Корзинка» въехал автомобиль BMW X5, сообщают в паблике ВК «Инцидент Барнаул». За рулем был капитан полиции, начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД Шевченко с признаками опьянения. Он попытался скрыться с места происшествия, следует из опубликованного протокола.

ДТП в Бийске.
ДТП в Бийске.
"Инцидент Барнаул" в ВК.

ДТП произошло в 23.10. Автомобиль въехал в здание, разбив стеклянную дверь и витрины. Водитель попытался скрыться, однако наряд задержал его на одной из городских улиц.

Полицейские установили, что управлявший BMW X5 капитан полиции Шевченко был с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.

ДТП в Бийске.
ДТП в Бийске.
«Инцидент Барнаул» в ВК.

В результате ДТП пострадавших нет, но магазину причинен материальный ущерб.

В октябре в Барнауле водитель BMW X6 на высокой скорости проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль. В результате погибли женщина и две маленькие девочки. Двое мужчин остаются в тяжелом состоянии в больнице.

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