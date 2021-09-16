16 сентября 17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

10-километровую пробку создали военные на трассе в сторону Новоалтайска

Огромная пробка образовалась утром 16 сентября на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска, сообщает «Барнаул 22».

Пробка за Новым мостом в Барнауле.
Пробка за Новым мостом в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор на Правобережном тракте растянулся примерно на 10 километров.

«На трассе в сторону Новоалтайска дичь какая-то, все стоит», — рассказал в паблике водитель.

По информации ГИБДД, автомобильный затор на трассе продержится как минимум до 12:00.

«На автодороге​ „Бобровка — Фирсово — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи“ перекрыто движение для всех видов транспорта в связи с движением военных колонн», — пояснили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ объяснило, почему военные часто перекрывают дороги в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость