10-километровую пробку создали военные на трассе в сторону Новоалтайска

Огромная пробка образовалась утром 16 сентября на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска, сообщает « Барнаул 22 ».

Пробка за Новым мостом в Барнауле.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор на Правобережном тракте растянулся примерно на 10 километров.

«На трассе в сторону Новоалтайска дичь какая-то, все стоит», — рассказал в паблике водитель.

По информации ГИБДД, автомобильный затор на трассе продержится как минимум до 12:00.

«На автодороге​ „Бобровка — Фирсово — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи“ перекрыто движение для всех видов транспорта в связи с движением военных колонн», — пояснили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ объяснило, почему военные часто перекрывают дороги в Алтайском крае.