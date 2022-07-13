30 км Чуйского тракта расширяют до четырех полос в Алтайском крае

Первый участок (км 135 — км 143) находится на границе с Новосибирской областью — его начали расширять весной, работы завершат в ноябре 2023 года.
«Сейчас дорожники возводят земляное полотно и укладывают нижние слои дорожной одежды — подстилающий из песка и дополнительный слой основания из щебеночно-песчаной смеси. Для разделения встречных потоков смонтируют около 6 км осевого барьерного ограждения. Каплевидные развороты устроят в районе станции Перуново», — рассказали дорожники.
Новые полосы втором участке (км 143 — км 150) планируют открыть к декабрю.
Также в 2022 году движение по четырем полосам откроют еще на двух объектах: от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216) и перед Бийском (км 341 — км 344).
В общей сложности на двух участках установят 5,5 км разделительного ограждения и 4,4 км электроосвещения.
В этом году работы также начались за селом Баюновские Ключи (км 230 — км 235) — их завершат до конца 2023-го.
Кроме того, в мае 2022 года федеральные дорожники уже открыли движение по четырем полосам на двух участках общей протяженностью 17 км.
Ранее стало известно, что на Чуйском тракте обновят покрытие на участке от пос. Сибирского до Заринского тракта.