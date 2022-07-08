8 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Чуйском тракте обновляют покрытие

На Чуйском тракте 8 июля стартовали работы по устройству защитных слоев на участке от пос. Сибирского до Заринского тракта (км 189 — км 201). Продолжается ремонт и от Березовки до моста через Ишу (км 400 — км 415).

Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
Работы по расширению Чуйского тракта. Алтайский край.
altay.rosavtodor.ru.

На объектах действуют ограничения:

  • на четырехполосном участке в Первомайском районе поочередно закрывают по одной полосе;
  • в Красногорском организовано реверсивное движение.

Кроме того, на Чуйском тракте идет капитальный ремонт с расширением до четырех полос на пяти объектах.

Два — от границы с Новосибирской областью (км 135 — км 150), от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216), за Баюновскими Ключами (км 230 — км 235) и перед Бийском (км 341 — км 344).

Завершить работы на трех объектах капитального ремонта планируют в ноябре 2022 года, остальные участки — до ноября 2023-го.

Ранее сообщалось, что Чуйский тракт перекроют из-за военных учений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость