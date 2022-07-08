На Чуйском тракте обновляют покрытие

На объектах действуют ограничения:
- на четырехполосном участке в Первомайском районе поочередно закрывают по одной полосе;
- в Красногорском организовано реверсивное движение.
Кроме того, на Чуйском тракте идет капитальный ремонт с расширением до четырех полос на пяти объектах.
Два — от границы с Новосибирской областью (км 135 — км 150), от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216), за Баюновскими Ключами (км 230 — км 235) и перед Бийском (км 341 — км 344).
Завершить работы на трех объектах капитального ремонта планируют в ноябре 2022 года, остальные участки — до ноября 2023-го.
Ранее сообщалось, что Чуйский тракт перекроют из-за военных учений.