На Чуйском тракте обновляют покрытие

На Чуйском тракте 8 июля стартовали работы по устройству защитных слоев на участке от пос. Сибирского до Заринского тракта (км 189 — км 201). Продолжается ремонт и от Березовки до моста через Ишу (км 400 — км 415).

На объектах действуют ограничения:

на четырехполосном участке в Первомайском районе поочередно закрывают по одной полосе;

в Красногорском организовано реверсивное движение.

Кроме того, на Чуйском тракте идет капитальный ремонт с расширением до четырех полос на пяти объектах.

Два — от границы с Новосибирской областью (км 135 — км 150), от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216), за Баюновскими Ключами (км 230 — км 235) и перед Бийском (км 341 — км 344).



Завершить работы на трех объектах капитального ремонта планируют в ноябре 2022 года, остальные участки — до ноября 2023-го.

Ранее сообщалось, что Чуйский тракт перекроют из-за военных учений.