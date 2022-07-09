Роспотребнадзор недоволен магазинами вдоль Чуйского тракта

В четырех торговых точках в селе Соузга нашли ряд нарушений.
В магазинах «Мягкое мороженое» и «Хариус» продавцы не смогли предоставить свои санитарные книжки.
В магазине «Аникс» готовая хлебобулочная продукция реализуется в открытом виде без упаковки, размещена в торговом зале навалом.
В магазине «Пивной дом» масса нетто товаров на развес не соответствовала массе указанной на маркировке.
«Уважаемые предприниматели, имидж и туристическая привлекательность нашего региона во многом зависит от вашей принципиальности, требовательности в соблюдении санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей на предприятии, контроля за условиями и сроками реализации продуктов», — напомнили в ведомстве.