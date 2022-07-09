Роспотребнадзор недоволен магазинами вдоль Чуйского тракта

В четырех торговых точках в селе Соузга нашли ряд нарушений.

В магазинах «Мягкое мороженое» и «Хариус» продавцы не смогли предоставить свои санитарные книжки.

В магазине «Аникс» готовая хлебобулочная продукция реализуется в открытом виде без упаковки, размещена в торговом зале навалом.

В магазине «Пивной дом» масса нетто товаров на развес не соответствовала массе указанной на маркировке.