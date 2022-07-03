3 июля
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Потребитель

Экспорт меда вырос в Алтайском крае, хотя интерес к пирожкам упал

Экспорт меда вырос в Алтайском крае за шесть месяцев 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Мед.
Мед.
СС0

По имеющейся информации, в Монголию, страны Евросоюза (и другие) поставили 340 тонн меда.

Напомним, в прошлом году показатель за аналогичный период составил порядка 200 тон.

Однако спрос на знаменитые пирожки из Сростков ухудшился, заявил ранее глава Сростинского сельсовета Алексей Боян.

По его словам, «местная» выпечка дорожает и становится менее качественной. Поэтому даже в условиях высокой конкуренции из нее не получается сделать такой же бренд, как из меда.

Пирожки.
Пирожки.
открытые источники в интернете

«Поток туристов большой, а сростинские пироги весьма посредственные <…> На Новом рынке начинка вкусная, но к качеству теста есть вопросы. На Старом же рынке постоянно меняется качество выпечки», — сказал Боян.

Кстати, пчелы продолжают массово гибнуть в Алтайском крае.

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