Пчелы продолжают массово гибнуть в Алтайском крае

Автор ролика рассказывает, что ульи стоят рядом с домом. Пасека находится далеко от полей. При этом пчелы «кубыряются» по земле.
Женщина предполагает, что они гибнут из-за химикатов.
В июле 2021 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О пчеловодстве», согласно которой аграрии должны предупреждать пчеловодов об обработке полей не позднее чем за три дня до ее начала.
Ранее жителям Алтайского края, что в регионе второй год работает специальное мобильное приложение, где пчеловодов оповещают о том, в каких районах будет проводиться обработка полей ядохимикатами.
Однако в середине июня в Косихинском районе зафиксировали массовую гибель насекомых. Там подобных уведомлений не поступало.