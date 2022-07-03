Пчелы продолжают массово гибнуть в Алтайском крае

Массовая гибель пчел продолжается Алтайском крае. Видео с очередным таким случаем в паблике « В курсе 22 » показала жительница села Зеленый Дол.

Автор ролика рассказывает, что ульи стоят рядом с домом. Пасека находится далеко от полей. При этом пчелы «кубыряются» по земле.

Женщина предполагает, что они гибнут из-за химикатов.

В июле 2021 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О пчеловодстве», согласно которой аграрии должны предупреждать пчеловодов об обработке полей не позднее чем за три дня до ее начала.

Ранее жителям Алтайского края, что в регионе второй год работает специальное мобильное приложение, где пчеловодов оповещают о том, в каких районах будет проводиться обработка полей ядохимикатами.

Однако в середине июня в Косихинском районе зафиксировали массовую гибель насекомых. Там подобных уведомлений не поступало.