3 июля
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Происшествия

Пчелы продолжают массово гибнуть в Алтайском крае

Массовая гибель пчел продолжается Алтайском крае. Видео с очередным таким случаем в паблике «В курсе 22» показала жительница села Зеленый Дол.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Автор ролика рассказывает, что ульи стоят рядом с домом. Пасека находится далеко от полей. При этом пчелы «кубыряются» по земле.

Женщина предполагает, что они гибнут из-за химикатов.

В июле 2021 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О пчеловодстве», согласно которой аграрии должны предупреждать пчеловодов об обработке полей не позднее чем за три дня до ее начала.

Ранее жителям Алтайского края, что в регионе второй год работает специальное мобильное приложение, где пчеловодов оповещают о том, в каких районах будет проводиться обработка полей ядохимикатами.

Однако в середине июня в Косихинском районе зафиксировали массовую гибель насекомых. Там подобных уведомлений не поступало.

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