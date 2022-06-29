29 июня
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Политика

«Картофельный салат по-русски» с горохом на саммите НАТО разобрали, как горячие пирожки

Чиновники и журналисты удивились наличию в меню ресторана на саммите НАТО в Мадриде блюда «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.

Горох. Овощи
Горох. Овощи
СС0

Салат находился в верхней строчке меню.

Ингредиенты — горох, картофель, морковь и майонеза. Цена — €8 за порцию.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — рассказал журналист Иньяки Лопес.

Блюдо распродали за несколько часов, пишет Газета.Ru.

Саммит НАТО в Мадриде стартовал накануне.

На нем представители альянса планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как «непосредственная угроза коллективной безопасности».

Куда пропала мороженщица

Между тем в 2017 году президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС накормил министров мороженым. А после пропала продавщица мороженого вместе с тележкой. Представители СМИ провели целое расследование — куда исчезла постоянная продавщица. Дело в том, что в 2015 году на авиасалоне та же самая женщина продала мороженое президенту.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление одной и той же мороженщицы «для Путина»: «Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам».

Дубль-покупку мороженого президентом СМИ назвали Ice cream show. По предположениям журналистов, девушка просто служила на тот момент в охране президента.

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