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ŠKODA КРОХА. Интерактивно, познавательно, увлекательно и для всей семьи

16 октября в официальном дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул прошло мероприятие ŠKODA КРОХА. Этот уникальный проект, который уже 10 лет развивает семейный бренд ŠKODA, вызывает восторг и взрослых, и детей! В основе проекта — безусловная забота о своих клиентах, т. е. о вас.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Особое внимание в этом проекте сфокусировано на самых маленьких участниках движения.

Как все было

Все детки в игровой форме с профессиональными аниматорами изучали азы Правил дорожного движения.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Проверяли реакцию, закрепляли знание знаков ПДД в настольных и напольных играх.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

И даже могли освоить навыки обслуживания автомобиля на очень реалистичной станции «Замена колеса». Особенно мальчишки с небывалым азартом и интересом пользовались инструментами и крутили гайки.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Все большие молодцы! Сосредоточенно и внимательно, учитывая все полученные знания достойно прошли тест-драйв в сопровождении инструктора, на выбранном транспортном средстве. На выбор будущих автомобилистов были предоставлены самокатные машины, самокат и автомобиль на пульте управления.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Абсолютно все наши маленькие гости получили детские права и полезные подарки ŠKODA! А еще все ребятишки получили незабываемый взрыв эмоций на аттракционе виртуальная реальность! Ну, а какой праздник без угощений? Для сладкоежек работал лимонадный бар и все могли отведать фирменные шоколадные батончики ручной работы. А в качестве сладкого комплимента для домашнего чаепития капкейки ŠKODA FAMILY в индивидуальной упаковке.

Студия ŠKODA АРОМА манила тонкими ароматами всех желающих создать свой персональный ароматизатор для автомобиля. Мы использовали только натуральные ингредиенты: сухоцветы, стабилизированный мох и натуральные эфирные масла.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Все взрослые могли получить профессиональную консультацию, почувствовать и оценить автомобили ŠKODA. В Дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул все автомобили для тест-драйвов оборудованы детскими креслами в трех вариациях — в зависимости от возраста и веса ребенка. Так мы не только напоминаем родителям о необходимости обеспечить безопасность детей в машине, но и даем возможность протестировать детские кресла.

Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Проект ŠKODA КРОХА.
Проект ŠKODA КРОХА.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Мы заботимся о здоровье своих клиентов и соблюдали все санитарные нормы. Мы специально разработали данный интерактивный формат, чтобы участники проходил все игровые станции по очереди, а для этого приглашали гостей по несколько семей на определённое время.

В рамках мероприятия мы провели съемки социального видео проекта «Глазами ребёнка» Главная цель этого проекта — заострить внимание взрослых на соблюдении ПДД. Маленькие звездочки, со своей непосредственностью, ответили на самые актуальные вопросы:

  • Зачем пристегиваться в автомобиле?
  • Какую функцию выполняет светофор?
  • Как правильно переходить дорогу?

Подписывайтесь и следите за публикацией серии социальных роликов в нашем в аккаунте @skoda_ant22

ŠKODA КРОХА — интерактивно, познавательно и увлекательно! Смотрим видео!

Добро пожаловать в безопасный мир ŠKODA!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru


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