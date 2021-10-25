ŠKODA КРОХА. Интерактивно, познавательно, увлекательно и для всей семьи

Особое внимание в этом проекте сфокусировано на самых маленьких участниках движения.
Как все было
Все детки в игровой форме с профессиональными аниматорами изучали азы Правил дорожного движения.
Проверяли реакцию, закрепляли знание знаков ПДД в настольных и напольных играх.
И даже могли освоить навыки обслуживания автомобиля на очень реалистичной станции «Замена колеса». Особенно мальчишки с небывалым азартом и интересом пользовались инструментами и крутили гайки.
Все большие молодцы! Сосредоточенно и внимательно, учитывая все полученные знания достойно прошли тест-драйв в сопровождении инструктора, на выбранном транспортном средстве. На выбор будущих автомобилистов были предоставлены самокатные машины, самокат и автомобиль на пульте управления.
Абсолютно все наши маленькие гости получили детские права и полезные подарки ŠKODA! А еще все ребятишки получили незабываемый взрыв эмоций на аттракционе виртуальная реальность! Ну, а какой праздник без угощений? Для сладкоежек работал лимонадный бар и все могли отведать фирменные шоколадные батончики ручной работы. А в качестве сладкого комплимента для домашнего чаепития капкейки ŠKODA FAMILY в индивидуальной упаковке.
Студия ŠKODA АРОМА манила тонкими ароматами всех желающих создать свой персональный ароматизатор для автомобиля. Мы использовали только натуральные ингредиенты: сухоцветы, стабилизированный мох и натуральные эфирные масла.
Все взрослые могли получить профессиональную консультацию, почувствовать и оценить автомобили ŠKODA. В Дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул все автомобили для тест-драйвов оборудованы детскими креслами в трех вариациях — в зависимости от возраста и веса ребенка. Так мы не только напоминаем родителям о необходимости обеспечить безопасность детей в машине, но и даем возможность протестировать детские кресла.
Мы заботимся о здоровье своих клиентов и соблюдали все санитарные нормы. Мы специально разработали данный интерактивный формат, чтобы участники проходил все игровые станции по очереди, а для этого приглашали гостей по несколько семей на определённое время.
В рамках мероприятия мы провели съемки социального видео проекта «Глазами ребёнка» Главная цель этого проекта — заострить внимание взрослых на соблюдении ПДД. Маленькие звездочки, со своей непосредственностью, ответили на самые актуальные вопросы:
- Зачем пристегиваться в автомобиле?
- Какую функцию выполняет светофор?
- Как правильно переходить дорогу?
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ŠKODA КРОХА — интерактивно, познавательно и увлекательно! Смотрим видео!
Добро пожаловать в безопасный мир ŠKODA!
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
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