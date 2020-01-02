«Колея победила»: троллейбус вылетел с дороги в Рубцовске

«И вот опять, в неравной битве, «колея победила», — иронизируют участники сообщества.
Ранее мэрию Рубцовска через суд заставили заняться дорогами.
В Рубцовске троллейбус попал в колею и вылетел с дороги. Инцидент произошел на улице Комсомольской, перед остановкой «АТЭ», сообщает «Инцидент Рубцовск».
«И вот опять, в неравной битве, «колея победила», — иронизируют участники сообщества.
Ранее мэрию Рубцовска через суд заставили заняться дорогами.
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