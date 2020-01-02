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Автоновости

«Колея победила»: троллейбус вылетел с дороги в Рубцовске

В Рубцовске троллейбус попал в колею и вылетел с дороги. Инцидент произошел на улице Комсомольской, перед остановкой «АТЭ», сообщает «Инцидент Рубцовск».

ДТП с троллейбусом в Рубцовске
ДТП с троллейбусом в Рубцовске
"Инцидент Рубцовск"

«И вот опять, в неравной битве, «колея победила», — иронизируют участники сообщества.

Ранее мэрию Рубцовска через суд заставили заняться дорогами.

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