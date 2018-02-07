Командующий приезжает с проверкой на Алтай. В крае перекрывают дороги из-за военных

Ярослав Рощупкин,

помощник командующего ЦВО:

— Генерал Лапин приступил к проверке боевой подготовки войск в Сибири. В ходе рабочей поездки, которая продлится до конца недели, командующий войсками проинспектирует мотострелковые, артиллерийские, авиационные соединения и спецназ, оценит практические действия на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, в Тыве и Хакасии.

Напомним, что вечером 6 февраля из ГИБДД в краевые СМИ пришло сообщение о том, что из-за движения автоколонн перекрываются автодороги в Алтайском крае. Эти сообщения были разосланы за 3 часа до того, как начались ограничения движения автотранспорта. 7 февраля из-за военных опять будут перекрыты ряд дорог в нашем регионе:

с 16:00 до 19:00 на автодороге "с. Первомайское – Новокраюшкино";

с 16:00 до 19:00 на автодороге "н.п. Бобровка – Фирсово – Бобровка (н.п. Бобровка)";

с 21:30 до 0:30 на автодороге "полевой район (н.п. Косиха) – а/д "Р-256"";

с 21:30 до 24:00 на автодороге "полевой район (н.п. Колоски) – Косиха – а/д "Р-256"";

с 21:30 до 0:30 минут на автодороге "полевой район (н.п. Украинский) – а/д "Р-256" – полевой район (граница Косихинского района и Первомайского районов)".

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.