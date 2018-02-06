В Алтайском крае из-за передвижения военных перекроют ряд автомобильных дорог

Вечером 6 февраля и 7 февраля в Алтайском крае из-за движения военных колонн будет временно ограничено движение по ряду автодорог для всех видов транспорта, сообщали в краевом управлении ГИБДД.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : Виктория Мецлер в vk.com/barneos22. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Во вторник будут перекрыто движение по следующим дорогам: с 21:30 до 0:30 на автодороге "с. Новокраюшкино – с. Первомайское";

с 21:40 до 0:40 на автодороге "н.п. Б. Ключи – н.п. Лесной – Фирсово – н.п. Бобровка". В среду перекроют еще несколько дорог: с 16:00 до 19:00 на автодороге "с. Первомайское – Новокраюшкино";

с 16:00 до 19:00 на автодороге "н.п. Бобровка – Фирсово – Бобровка (н.п. Бобровка)";

с 21:30 до 0:30 на автодороге "полевой район (н.п. Косиха) – а/д "Р-256"";

с 21:30 до 24:00 на автодороге "полевой район (н.п. Колоски) – Косиха – а/д "Р-256"";

с 21:30 до 0:30 минут на автодороге "полевой район (н.п. Украинский) – а/д "Р-256" – полевой район (граница Косихинского района и Первомайского районов)". Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.