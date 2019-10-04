«Коммерсант» подсчитал, сколько Алтайский край тратит на ремонт дорог

Дороги ремонтировали в каждом районе края. Наиболее масштабные работы выполнили в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Всего в 2019 году дорожные службы реконструировали около 900 км дорог и более 30 мостовых сооружений.
По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» к концу 2024 года 51% дорог в крае должны соответствовать нормативам. В прошлом году их было 38%.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Республики Хакасия Валентин Коновалов, Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали соглашение о строительстве трассы Абакан — Бийск.