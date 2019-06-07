Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Республики Хакасия Валентин Коновалов, Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали соглашение о строительстве трассы Абакан — Бийск, пишет ТАСС. Дорога станет ключевой в транспортной системе трех регионов.

Трасса позволит усилить связку между регионами, заявил Виктор Томенко.

Валентин Коновалов отметил, что дорога поможет развитию экспорта продукции РФ в Монголию, Китай и Казахстан. Серей Цивилев пояснил, что с появлением транспортного коридора у территорий появится возможность реализовывать проекты, которые были запланированы много лет назад.

Напомним, дорога Абакан — Бийск кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Тыву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию.

Строительство оценивается в 18 млрд рублей.

Ранее altapress.ru писал, что есть два варианта, как трасса из Бийска в Республику Хакасия может пройти по территории Алтайского края. В обоих случаях речь идет о реконструкции существующих дорог.

Если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск — Целинное — Ельцовка.

Второй вариант — если дорогу из Хакасии поведут в сторону Телецкого озера, перестраивать придется дорогу, которая идет от наукограда вдоль Бии в сторону Солтона. Она короче, но реконструировать ее сложнее.

Оба варианта алтайского участка трассы оценивают в 5,7−6,2 млрд рублей.