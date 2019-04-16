Депутат рассказал, почему дорогу Бийск-Абакан надо вести через депрессивные районы края

Из двух вариантов прокладки трассы Бийск-Абакан по территории Алтайского края правительству региона следует пролоббировать тот, который проходит через Целинное и Ельцовку. Об этом заявил депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Три аргумента Вакаева

1. Дорога создаст дополнительные возможности для развития одной из самых депрессивных территорий края — группы восточных районов. Например, Ельцовского, население которого с 1996 года сократилось с 9 до 6 тыс. человек. Трасса даст «новые возможности для развития экономики, в эти прекрасные места будут переезжать люди», пишет депутат.

2. Благодаря этой дороге край получит еще один удобный подъезд к территории формирующегося нацпарка «Тогул».

3. Регион сможет увеличить поток туристов и отдыхающих на Алтай с юга Кузбасса, где расположены ведущие экономические центры соседнего региона и где одна из самых тяжелых экологических ситуаций. «Проживающие там люди нуждаются в отдыхе и лечении в экологически чистых местах. Привлекая их сюда, мы сможем существенно помочь экономике нашего края», считает Владислав Вакаев.

Владислав Вакаев. Олег Богданов , altapress.ru

Политик подчеркнул: для развития юга Западной Сибири гораздо важнее проект расширения Чуйского тракта. Дорога Бийск-Абакан будет гораздо менее востребована и загружена, как трасса Барнаул-Кемерово. Но, предполагает Вакаев, федеральный центр руководствуется не только экономическими, но и внешнеполитическими факторами: трасса Абакан-Бийск позволит проводить маневры вдоль границы.

Два маршрута

Есть два варианта, как трасса из Бийска в Республику Хакасия может пройти по территории Алтайского края. В обоих случаях речь идет о реконструкции существующих дорог, рассказал краевой министр транспорта Александр Дементьев.

Проекта трассы, которая соединит Бийск и Абакан, пока нет. Но хакасская сторона уже ведет предпроектные работы, а власти Алтайского края смотрят, «у каких ворот встречать» новую магистраль, сказал Александр Дементьев.

Александр Дементьев. Анна Зайкова , altapress.ru

Если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск—Целинное—Ельцовка.

Второй вариант — если дорогу из Хакасии поведут в сторону Телецкого озера, перестраивать придется дорогу, которая идет от наукограда вдоль Бии в сторону Солтона. Она короче, но реконструировать ее сложнее.

Оба варианта алтайского участка трассы оценивают в 5,7−6,2 млрд рублей. Сейчас власти региона ждут детальной проработки проекта со стороны Хакасии, чье руководство уже несколько лет пробивают идею строительства дороги Бийск-Абакан. В конце марта правительство России одобрило инвестпроект «Енисейская Сибирь», в который входит эта трасса. В документе говорится, что на объект до 2024 года заложено 57 млрд рублей.