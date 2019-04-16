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16 апреля 5°C

Депутат рассказал, почему дорогу Бийск-Абакан надо вести через депрессивные районы края

Из двух вариантов прокладки трассы Бийск-Абакан по территории Алтайского края правительству региона следует пролоббировать тот, который проходит через Целинное и Ельцовку. Об этом заявил депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Ремонт трассы между Бийском и Кемеровской областью.
Ремонт трассы между Бийском и Кемеровской областью.
sgd22.ru

Три аргумента Вакаева

1. Дорога создаст дополнительные возможности для развития одной из самых депрессивных территорий края — группы восточных районов. Например, Ельцовского, население которого с 1996 года сократилось с 9 до 6 тыс. человек. Трасса даст «новые возможности для развития экономики, в эти прекрасные места будут переезжать люди», пишет депутат.

2. Благодаря этой дороге край получит еще один удобный подъезд к территории формирующегося нацпарка «Тогул».

3. Регион сможет увеличить поток туристов и отдыхающих на Алтай с юга Кузбасса, где расположены ведущие экономические центры соседнего региона и где одна из самых тяжелых экологических ситуаций. «Проживающие там люди нуждаются в отдыхе и лечении в экологически чистых местах. Привлекая их сюда, мы сможем существенно помочь экономике нашего края», считает Владислав Вакаев.

Владислав Вакаев.
Владислав Вакаев.
Олег Богданов, altapress.ru

Политик подчеркнул: для развития юга Западной Сибири гораздо важнее проект расширения Чуйского тракта. Дорога Бийск-Абакан будет гораздо менее востребована и загружена, как трасса Барнаул-Кемерово. Но, предполагает Вакаев, федеральный центр руководствуется не только экономическими, но и внешнеполитическими факторами: трасса Абакан-Бийск позволит проводить маневры вдоль границы.

Два маршрута

Есть два варианта, как трасса из Бийска в Республику Хакасия может пройти по территории Алтайского края. В обоих случаях речь идет о реконструкции существующих дорог, рассказал краевой министр транспорта Александр Дементьев.

Проекта трассы, которая соединит Бийск и Абакан, пока нет. Но хакасская сторона уже ведет предпроектные работы, а власти Алтайского края смотрят, «у каких ворот встречать» новую магистраль, сказал Александр Дементьев.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск—Целинное—Ельцовка.

Второй вариант — если дорогу из Хакасии поведут в сторону Телецкого озера, перестраивать придется дорогу, которая идет от наукограда вдоль Бии в сторону Солтона. Она короче, но реконструировать ее сложнее.

Оба варианта алтайского участка трассы оценивают в 5,7−6,2 млрд рублей. Сейчас власти региона ждут детальной проработки проекта со стороны Хакасии, чье руководство уже несколько лет пробивают идею строительства дороги Бийск-Абакан. В конце марта правительство России одобрило инвестпроект «Енисейская Сибирь», в который входит эта трасса. В документе говорится, что на объект до 2024 года заложено 57 млрд рублей.

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