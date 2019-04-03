Жителям Алтайского края предлагают выбрать название для нового парка

В низкогорье Салаирского кряжа к концу 2019 году появится первый в Алтайском крае национальный парк. Пока он проходит под рабочим названием «Тогул», но жителям предлагают подумать над переименованием, сообщает пресс-служба правительства края

Инициативная группа из Ельцовского района предлагает назвать национальный парк «Салаир», еще один вариант — «Салаирский кряж» или же оставить рабочее «Тогул».

Можно предложить и свой вариант.

Опрос находится на сайте минприроды Алтайского края. На момент публикации большинство голосов получил вариант «Салаир».

Напомним, нацпарк расположится на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов. Его площадь составит около 160 240 га. Для этих территории характерна черневая тайга с реликтовыми видами растений, сосновые, еловые и кедровые леса, а также уникальные для Алтайского края и Сибири в целом леса из липы сибирской.