Компания «Европлан» о будущем электромобилей

Электромобиль. ПАО «ЛК «Европлан»

Сколько электромобилей ездит по российским дорогам, не знает никто. Но их стремительный рост отмечают все источники информации. Если, по некоторым данным, в стране в 2019 году было куплено чуть больше 300 электромобилей, то в 2020 — почти 4 000. Сложности со статистикой заключаются еще и в том, что значительная часть электромобилей, эксплуатируемых в стране, привезена на Дальний Восток из Японии. В дальневосточном регионе электромобиль с пробегом можно купить за 800 тысяч рублей, что на фоне роста цен на привычные авто делает такую покупку не экзотикой, а рациональным решением.

— Если рассматривать электромобили как будущий парк каршерингов и такси, то, безусловно, спрос на них будет, — считает Александр Михайлов, генеральный директор лизинговой компании Европлан. — Это реальный сценарий, учитывая экологическую повестку сегодняшнего дня и готовность её реализовывать, которую представители российских властей не раз и декларировали, и поддерживали делом: живой пример — ввод в эксплуатацию большого парка электробусов в Москве. Так что процесс явно идет в данную сторону. Значит, и инфраструктура будет развиваться.

Если говорить об устойчивом спросе на электромобили в качестве личного автотранспорта, то пока мы в «Европлане» видим интерес к определенным моделям у аудитории, лояльной к маркам автопроизводителей этих моделей (Audi, Porsche, BMW, Mercedes и др.), и это, учитывая стоимость, далеко не массовые продажи, хотя они растут из года в год. При этом многие автопроизводители уже официально объявили о том, что в обозримом будущем перейдут к производству исключительно экологичного транспорта. Можно предположить, что и российский рынок, в том числе и дорожная инфраструктура, будет двигаться в соответствии с этим направлением развития автотранспорта, — добавляет руководитель лизинговой компании Европлан.

В 2020 году «Европлан» стал первой лизинговой компанией в России, которая оформила для своего клиента Audi e-tron в июле 2020 года в лизинг и сегодня продолжает активно финансировать эти электрокары. Audi e-tron в третьем квартале 2020 года был выдан клиентам Европлана в лизинг в Череповце, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве.

В первом полугодии 2021 г. «Европлан» значительно нарастил количество электромобилей в портфеле: число выдач таких моделей увеличилось в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат обоснован в первую очередь выходом на российский рынок во второй половине 2020 года электрических авто Audi e-tron и Porsche Taycan. Экологичные автомобили также можно оформить в «Европлане» по подписке.

Самой популярной на сегодня моделью среди всех выданных Европланом электроавтомобилей является Porsche Taycan. Такая же картина и в целом в продажах данного сегмента. Audi e-tron занимает второе место.

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584