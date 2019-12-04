Компания учредителя «Барнаул Моторс» стала официальным дилером Mitsubishi в Томске

Автоцентр «Сто Коней» стал новым официальным дилером Mitsubishi в Томске, пишет ksonline.ru. Директор компании Николай Воронков также является учредителем «Барнаул Моторс», дилера KIA, GM в Алтайском крае.

Технический старт уже состоялся. Автомобили отгружены, дилерский центр открыт для посетителей, заявили в компании. Автоцентр «Сто Коней» является официальным дилером Ford, GM и KIA в Томске.

Основатель Николай Воронков, по данным открытых источников, учредитель нескольких томских и алтайской компании.

За 10 месяцев 2019 года в Томске было зарегистрировано 171 новых автомобилей Mitsubishi. За этот же период в Барнауле 206 новых автомобилей Mitsubishi.

Ранее сообщалось, что компания Mazda не будет продлевать дилерский договор с «Реал-Моторс», единственным действующим партнером в Барнауле.