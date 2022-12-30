Кому положена страховка ОСАГО за полцены

Страховка ОСАГО за полцены положена владельцам транспорта, выделенного соцзащитой для инвалидов и их законных представителей.

По закону, в таком случае могут компенсировать половину стоимость ОСАГО.

Выплату можно получить, внеся полную стоимость полиса. Затем Пенсионный фонд вернет 50% суммы, заявили в пресс-службе страхового дома ВСК.

В беседе с «Праймом» пресс-служба отметила, что льготу предоставляют только на одно транспортное средство.

При этом в договоре ОСАГО должны быть прописаны инвалид или его представитель, а также не более двух водителей.

Вместе с заявлением нужно подать пакет документов.