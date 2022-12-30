Кому положена страховка ОСАГО за полцены

По закону, в таком случае могут компенсировать половину стоимость ОСАГО.
Выплату можно получить, внеся полную стоимость полиса. Затем Пенсионный фонд вернет 50% суммы, заявили в пресс-службе страхового дома ВСК.
В беседе с «Праймом» пресс-служба отметила, что льготу предоставляют только на одно транспортное средство.
При этом в договоре ОСАГО должны быть прописаны инвалид или его представитель, а также не более двух водителей.
Вместе с заявлением нужно подать пакет документов.
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