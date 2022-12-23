23 декабря
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Автоновости

Новые штрафы и правила ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

2023 год принесет не только подарки к Новому году, но и повышение штрафов и появление новых, сообщает Autonews. Плата за сильный шум от машины, запрет на мытье автомобилей на газонах и другие изменения — в материале altapress.ru.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
1
Увеличение штрафа за управление автомобилем без ОСАГО в пять раз

Российский союз автостраховщиков предложил увеличить штраф для тех водителей, которые игнорируют требование страховать свою ответственность. А именно — до 5 тыс. рублей.

Сейчас за поездки без полисов ОСАГО инспекторы ГИБДД штрафуют на 800 рублей.

2
Штраф за громкий шум от транспорта

Инициаторы законопроекта обратили внимание, что жители городов страдают от постоянного шума автомобилей. Например, рев неисправных глушителей или громкая музыка.

В связи с этим они предложили увеличить штраф за шум с 500 рублей до 5 тыс. рублей. Сумма будет меняться в зависимости от вида транспорта.

Законопроект уже успешно прошел первое чтение в Госдуме.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0
3
Штраф за неоплаченную парковку в регионах

Минтранс указал в распоряжении, что в России должно появиться больше платных парковок.

Так, если спрос на парковку на определенных улицах превышает 85% от фактического количества стояночных мест, то там стоит организовать платную стоянку. Исключение — территории, где есть социально-значимые объекты: школы, больницы.

В случае, если автомобили надолго оставляют на улице, то рекомендуют строить внеуличные автостоянки и гаражи.

Чтобы отбить желание легкомысленных водителей, которые оставляют машину в неположенных местах, Минтранс предложил штрафовать их и применять нефинансовые меры.

4
Штраф за брошенные автомобили

Что касается старых автомобилей, брошенных без присмотра на улице, то нерадивых владельцев предлагают тоже наказывать.

«Оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей», — согласно ст. 16.10 нового КоАП.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0
5
Штраф за мытье автомобилей в запрещенных местах

Помыть любимую машину во дворе или на берегу реки тоже уже не получится. За это могут оштрафовать от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Остановка на газонах, цветниках и засаженных территория, равно как и проезд транспорта по этим объектам, повлечет штраф от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

За остановку, парковку, проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. А при автоматической фиксации можно получить постановление на 2,5 тыс. рублей.

6
Распознавание нарушений камерами

В 2023 году собираются усовершенствовать камеры, распознающие нарушения водителей.

В нынешнем году операторы и разработчики дорожных камер готовы расширять возможности устройств в разных регионах. Для новых комплексов готовы сделать перепрошивку, чтобы расширить перечень фиксируемых составов.

Улучшенные камеры смогут лучше распознавать нарушения водителей — что, соответственно, приведет к новым штрафам.

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