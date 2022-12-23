Новые штрафы и правила ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

Российский союз автостраховщиков предложил увеличить штраф для тех водителей, которые игнорируют требование страховать свою ответственность. А именно — до 5 тыс. рублей.
Сейчас за поездки без полисов ОСАГО инспекторы ГИБДД штрафуют на 800 рублей.
Инициаторы законопроекта обратили внимание, что жители городов страдают от постоянного шума автомобилей. Например, рев неисправных глушителей или громкая музыка.
В связи с этим они предложили увеличить штраф за шум с 500 рублей до 5 тыс. рублей. Сумма будет меняться в зависимости от вида транспорта.
Законопроект уже успешно прошел первое чтение в Госдуме.
Минтранс указал в распоряжении, что в России должно появиться больше платных парковок.
Так, если спрос на парковку на определенных улицах превышает 85% от фактического количества стояночных мест, то там стоит организовать платную стоянку. Исключение — территории, где есть социально-значимые объекты: школы, больницы.
В случае, если автомобили надолго оставляют на улице, то рекомендуют строить внеуличные автостоянки и гаражи.
Чтобы отбить желание легкомысленных водителей, которые оставляют машину в неположенных местах, Минтранс предложил штрафовать их и применять нефинансовые меры.
Что касается старых автомобилей, брошенных без присмотра на улице, то нерадивых владельцев предлагают тоже наказывать.
«Оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей», — согласно ст. 16.10 нового КоАП.
Помыть любимую машину во дворе или на берегу реки тоже уже не получится. За это могут оштрафовать от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
Остановка на газонах, цветниках и засаженных территория, равно как и проезд транспорта по этим объектам, повлечет штраф от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.
За остановку, парковку, проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. А при автоматической фиксации можно получить постановление на 2,5 тыс. рублей.
В 2023 году собираются усовершенствовать камеры, распознающие нарушения водителей.
В нынешнем году операторы и разработчики дорожных камер готовы расширять возможности устройств в разных регионах. Для новых комплексов готовы сделать перепрошивку, чтобы расширить перечень фиксируемых составов.
Улучшенные камеры смогут лучше распознавать нарушения водителей — что, соответственно, приведет к новым штрафам.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!