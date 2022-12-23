Новые штрафы и правила ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

3

Штраф за неоплаченную парковку в регионах

Минтранс указал в распоряжении, что в России должно появиться больше платных парковок.

Так, если спрос на парковку на определенных улицах превышает 85% от фактического количества стояночных мест, то там стоит организовать платную стоянку. Исключение — территории, где есть социально-значимые объекты: школы, больницы.

В случае, если автомобили надолго оставляют на улице, то рекомендуют строить внеуличные автостоянки и гаражи.

Чтобы отбить желание легкомысленных водителей, которые оставляют машину в неположенных местах, Минтранс предложил штрафовать их и применять нефинансовые меры.