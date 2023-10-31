Космические впечатления. Футуристические автомобили промчались по Барнаулу в честь Дня рождения OMODA от Автоцентра АНТ

Если в воскресенье, 29 октября, вы удивились колонне из десятков эффектных автомобилей на улицах Барнаула — знайте, это был впечатляющий праздничный заезд от Автоцентра АНТ. А состоялся он в честь Дня рождения — год бренду OMODA в России. Рассказываем, как прошел впечатляющий автопробег и какими эмоциями поделились его участники.

Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке, а именно в дилерской сети Автоцентра АНТ, год назад — в октябре 2022-го. И за этот небольшой период уже успел заслужить любовь и обрести популярность среди автовладельцев. Только в Барнауле обладателями машин этой марки стали более 200 человек.

В честь своего Дня рождения в России и, соответственно, появления в Барнауле, OMODA устроили эффектный и первый массовый автопробег со своими покупателями по улицам города.

В честь Дня рождения — год бренду OMODA в России — владельцы автомобилей этой марки собрались для массового автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. В честь Дня рождения — год бренду OMODA в России — владельцы автомобилей этой марки собрались для массового автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. В честь Дня рождения — год бренду OMODA в России — владельцы автомобилей этой марки собрались для массового автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. В честь Дня рождения — год бренду OMODA в России — владельцы автомобилей этой марки собрались для массового автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. В честь Дня рождения — год бренду OMODA в России — владельцы автомобилей этой марки собрались для массового автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин.

Владельцы авто собрались в здании центра к 11:00 утра. Шоурум был празднично украшен воздушными шариками молочного цвета с логотипом бренда, а перед входом гостей встречали дружелюбные сотрудники. Пришедшим предлагали зарегистрироваться — еще и для того, чтобы после заезда поучаствовать в розыгрыше.

Сотрудники Центра вручали гостям воздушные шарики. Фото: Дмитрий Лямзин. Сотрудники Центра вручали гостям воздушные шарики. Фото: Дмитрий Лямзин. Сотрудники Центра вручали гостям воздушные шарики. Фото: Дмитрий Лямзин. Сотрудники Центра вручали гостям воздушные шарики. Фото: Дмитрий Лямзин. Сотрудники Центра вручали гостям воздушные шарики. Фото: Дмитрий Лямзин. Гости регистрировались для участия в автопробеге и для в розыгрыше призов, который состоялся после заезда. Фото: Дмитрий Лямзин. Гости регистрировались для участия в автопробеге и для в розыгрыше призов, который состоялся после заезда. Фото: Дмитрий Лямзин. Гости регистрировались для участия в автопробеге и для в розыгрыше призов, который состоялся после заезда. Фото: Дмитрий Лямзин.

Часть автовладельцев в ожидании угощались горячим кофе, что было кстати, учитывая морозную погоду за окном. А другие в это время изучали машины и обсуждали друг с другом своих «ласточек».

Стоит сказать, что OMODA уверенно заменила ушедшие из России бренды своими качественными и стильными автомобилями. Вообще главной темой обсуждения достоинств автомобилей этой марки на мероприятии стала их элегантность.

Каждая машина отличается привлекающим внимание внешним видом. Притом, что в дизайне нет ничего лишнего: обтекаемые плавные формы, футуристическая радиаторная решетка, современные светодиодные линзованные фары.

Все подвержено эдакому функциональному минимализму, но при этом автомобили радуют своим внешним видом. Это отмечают и владельцы автомобилей.

Машина очень эффектная. В ней просто комфортно находиться, габариты не большие и не маленькие, и чувствуешь за рулем себя уверенно. Главная особенность — все полностью на электронике, разобраться в которой очень просто, — поделилась автовладелица Анастасия.

Она добавила, что приобрела авто из-за его новизны — было интересно попробовать. Ну а решающими факторами стали доступная цена, просторный салон, из-за чего машину можно спокойно приобретать для семьи, и экономичность.

Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке год назад. Фото: Дмитрий Лямзин. Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке год назад. Фото: Дмитрий Лямзин. Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке год назад. Фото: Дмитрий Лямзин. Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке год назад. Фото: Дмитрий Лямзин.

Еще одна девушка, Мария, влюблена в насыщенные цвета своей любимицы — голубой корпус и салон из оранжевой кожи. Сочетание необычное, но очень приятное глазу.

Мне нравится дизайн машины, я себя чувствую в нем комфортно. Но не только внешний вид могу отметить — очень плавное управление, подвеска мягкая. Я даже не могу сказать ни одного минуса. Езжу всего несколько месяцев, но уже испытала авто в том числе за городом, да и вообще пробег за это время достаточно большой. И я ни разу не пожалела, — призналась автоледи.

Плюсом для нее стало и обслуживание в салоне — максимально клиентооринтированное. Оформление прошло быстро, а машину к выдаче подготовили заранее.

Мария считает, что автомобили OMODA предназначены в первую очередь для ценителей комфорта и внешнего дизайна. А также для тех, кто любит многофункциональные автомобили, одинаково приспособленные и к поездкам в городе, и за ним.

Другой владелец, Денис, признался, что решил попробовать что-то новое, потому что многие компании ушли с рынка.

Он долго определялся, читал характеристики, консультировался в Автоцентре АНТ, смотрел автомобили лично. И остановился на OMODA. Сошлось все: и красивый внешний вид, и техническая составляющая, и качество — уже проверенное временем.

Денис ездит на своей красавице почти год — и за это время ощущения от вождения были только самые приятные, делится он. В Автоцентре АНТ, говорит мужчина, обслужили быстро, ожидание почти не заняло времени.

В семье Дениса двое детей, но места хватает всем — и на два детских кресла, и на несколько сумок с собой. Особенно объемный багажник выручает в загородных поездках. Ну и вообще с детьми на всякий случай лучше брать все подряд — и автомобиль это позволяет.

Елена и Владимир вообще шутят, что самые преданные покупатели — они с OMODA с самого открытия. Покупка автомобиля вышла спонтанной и была как раз год назад.

За это время машина не вызвала нареканий. За рулем обычно Елена, которая отметила удобство цифровой панели приборов и экрана медиасистемы.

Я вообще не пожалела о приобретении. Думаю, у автомобилей здесь явное преимущество — это их красота. Не только снаружи, но и внутри. Этим марка и взяла рынок, я думаю. Мне напоминает космический корабль, и я от этого в восторге, — говорит она.

За разговорами время пролетело незаметно. Перед заездом все прослушали инструкцию и еще раз повторили маршрут. Впечатляющий картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу.

Праздничный заезд стартовал от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Праздничный заезд стартовал от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Праздничный заезд стартовал от Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин. Картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу. Фото: Дмитрий Лямзин.

Больше часа колонна двигалась через Павловский тракт, по проспектам Строителей и Красноармейскому, по Змеиногорскому тракту и шоссе Ленточный бор, где автомобили выстроились на обочине в ряд, чтобы сделать запоминающееся фото.

Белоснежные высокие флаги гордо развевались над машинами. Прохожие и другие автолюбители оборачивались, а проезжающие мимо мотоциклисты даже притормозили, чтобы лучше разглядеть их. Возможно, в будний день целая вереница блистательных авто удивила бы барнаульцев меньше, но было воскресенье, и автопробег точно остался в памяти горожан.

Спустя час машины вернулись в Автоцентр АНТ. К тому моменту в шоуруме уже подготовили фуршет, а счастливые владельцы поделились впечатлениями от заезда.

Почувствовал какое-то единение с другими автолюбителями. Здорово, молодцы, что организовали. Поучаствую еще раз, если будет что-то подобное, — с улыбкой отметил мужчина, обрадованный еще и тем, что ему вручили флаг в качестве подарка.

Памятные призы достались всем участникам автопробега, а главным из них стал сертификат на полное техобслуживание. В общем, владельцы автомобилей OMODA получили только положительные впечатления, и не только от автопробега.

Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин. Памятные призы достались всем участникам автопробега. Фото: Дмитрий Лямзин.