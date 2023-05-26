Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска продают за 4 млн рублей. Внутри он похож на космический корабль.

Космический корабль. Mitsubishi Outlander продают за 4 млн рублей в Барнауле

Mitsubishi Outlander приятно радует глаз. У него глянцевый черный кузов, перед украшают двухъярусная передняя оптика и зауженные задние фонари. Внимание привлекают блестящие рельефные боковины и квадратные фары.

Внутри салон отделан кожей и ткань. Приборная панель похожа на борт космического корабля. Большую часть кнопок заменяет цифровой дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Автомобиль оснащен современными системами безопасности. К ним относятся антиблокировочная система, система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, система электронного контроля устойчивости.

У Mitsubishi Outlander бензиновый двигатель на 2,5 л, коробка передач - вариатор и 180 лошадиных сил.