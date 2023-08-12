Красный автомобиль для непередаваемых эмоций продают за 4,5 млн в Барнауле

По мнению продавца, эта машина красного цвета для непередаваемых эмоций. Состояние - как у нового авто.

Цена вопроса 4,5 млн рублей.

Dodge — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. Под маркой Dodge выпускаются легковые автомобили, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили. Компания была основана в 1900 году братьями Додж для выпуска автомобильных комплектующих. После создания в 1998 году объединения DaimlerChrysler, автомобили Dodge стали позиционироваться как более доступные, по сравнению с машинами других марок концерна, а также как мощные и спортивные.

Между тем чиновников вновь призвали пересаживаться на отечественные автомобили.