Чиновников вновь призвали пересаживаться на отечественные автомобили

Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, сообщают " Ведомости ".

По словам Путина, министры обратились к нему с просьбой сделать закупки на иностранные автомобили, президент подчеркнул, что это "абсолютно исключено".

Глава государства отметил, что отечественный автопром может быть поскромнее, но это "ничего страшного, даже хорошо".

При этом России не нужно отказываться от импорта совсем, но "базовые вещи" должны быть ориентированы на российских производителей.

11 июля в Госдуме уже просили поддержать Минфин, в котором сотрудники по инициативе главы ведомства пересядут на российские авто.

16 же июля спикер ГД Вячеслав Володин провел опрос в соцсетях, где спрашивал подписчиков, правильно ли будет закупать для власти отечественные марки машин. 90% голосов из 208 тыс. были за ответ "Да".

"Недели горячих распродаж" автомобилей Мitsubishi. архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi

Пересадить чиновников на авто российского производства не нова. Впервые ее продвинули в 1997 году - тогда президент Борис Ельцин подписал указ о запрете покупок иномарки для правительства.

Однако через два года Ельцин признал акт о запрете на закупку иностранных автомобилей устаревшим.

В 2012 году Путин - тогда премьер и избранный президент РФ - также уже заявлял, что чиновникам стоит покупать только произведенные на территории России и Единого экономического пространства автомобили. То есть собранные в РФ, Белоруссии или Казахстане.

Позднее же Путин сам стал появляться на публичных мероприятиях на собранном в Татарстане авто - Aurus.

Еще одна попытка призвать иметь меру в закупке автомобилей была в 2020 году - тогда президент попросил правительство "строго контролировать", чтобы для чиновников и госкомпаний приобретали только необходимую для работы технику, а не "иностранные лимузины".

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