Эксперимент. Кто из барнаульцев чаще переходит дорогу на "красный": дети или пожилые

Для эксперимента мы выбрали оживленные переходы на Привокзальной и на площади Октября. Чтобы зафиксировать поведение людей, велась фото- и видеосъемка.

Оказалось, что на этих переходах люди постоянно начинают движение, не дождавшись "зеленого" сигнала светофора. При этом, часть пешеходов все же остается на месте и соблюдает правила. Но иногда до половины толпы, скопившейся у светофора, рискуя попасть под машину, нарушают ПДД.

Нередко люди демонстрируют т.н. стадный рефлекс, когда первый нарушитель ступает на "зебру" на "красный", за ним устремляется часть толпы.

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Первенство по нарушениям держат женщины (определялось визуально) от 50 до 70 лет и мужчины приблизительного той же возрастной группы. Они же чаще всего первыми стартует на переход на "красный", увлекая за собой других.

Интересно, что дети школьного возраста и молодые люди 18-25 лет (мы их определили как "студентов") чаще дожидаются разрешающего сигнала светофора, чем те, кто постарше. Однако некоторые представители молодого поколения тоже не прочь пройти на "красный".

Люди среднего возраста нарушают ПДД чаще молодых, но меньше старших.

Отдельно хочется обратить внимание на матерей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, переходящими дорогу на запрещающий сигнал светофора: такие нарушители тоже неоднократно попадались во время проведения эксперимента.

Переход у вокзала

Переход на площади Октября

Что говорит статистика

За первые четыре месяца 2018 года в Алтайском крае произошло 313 наездов на пешеходов. Из них 213 по вине водителей, 102 — по вине пешеходов (в двух случаях, видимо, вина признана обоюдной).

Получается, что в трети таких ДТП виноваты сами пешеходы.

В таких инцидентах с января по апреля 2018 года погибло 28 человек. Это на 55% больше, чем за те же четыре месяца годом ранее.

Арина Желябовская, Ольга Олейникова, Дарья Шатилина

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