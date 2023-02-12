12 февраля
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Автоновости

Легендарную Mazda RX-7 1997 года продают за 2,5 млн рублей

Ликуйте, фанаты «Форсажа». Крошку Mazda RX-7 1997, почти как из знаменитой гоночной франшизы, продают в Челябинске за 2,5 млн рублей. Может, барнаульцам до нее и далековато, но чего только не сделаешь, чтобы почувствовать себя Домиником Торрето. Объявление мы нашли на drom.ru.

Mazda RX-7 1997.
Mazda RX-7 1997.
drom.ru

Автор объявления пишет, что автомобиль на роторном двигателе и ни в каких дрифтах не участвовал.

Как можно заметить, покраска у машины свежая: с проемами, подкапоткой и багажником. Салон полностью укомплектован, сиденья перешиты на кожу и алькантару. Руль у «Мазды» от Vertex, таких всего 25 штук.

Мотор Mazda RX-7 1997:

  • Турбина BorgWarner efr8474 iwg 0.92
  • Катушки AEM
  • Топливная от Nicon Rotary
  • V-mount
  • Метанол AEM
  • ЭБУ — adaptronic.

Подвеска Mazda RX-7 1997:

  • Койловеры (спортивная подвеска) — BC Racing DS
  • Air cups
  • Регулируемые рычаги
  • Все резинки и подшипники заменены
  • Колеса — Work Meister S1 10, 5j и 12j

Ранее мы рассказывали, что за ярко-желтый автомобиль продают за 860 тыс. рублей в Барнауле.

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