Легендарную Mazda RX-7 1997 года продают за 2,5 млн рублей

Ликуйте, фанаты «Форсажа». Крошку Mazda RX-7 1997, почти как из знаменитой гоночной франшизы, продают в Челябинске за 2,5 млн рублей. Может, барнаульцам до нее и далековато, но чего только не сделаешь, чтобы почувствовать себя Домиником Торрето. Объявление мы нашли на drom.ru.

Автор объявления пишет, что автомобиль на роторном двигателе и ни в каких дрифтах не участвовал.

Как можно заметить, покраска у машины свежая: с проемами, подкапоткой и багажником. Салон полностью укомплектован, сиденья перешиты на кожу и алькантару. Руль у «Мазды» от Vertex, таких всего 25 штук.

Мотор Mazda RX-7 1997:

Турбина BorgWarner efr8474 iwg 0.92

Катушки AEM

Топливная от Nicon Rotary

V-mount

Метанол AEM

ЭБУ — adaptronic.

Подвеска Mazda RX-7 1997:

Койловеры ( спортивная подвеска) — BC Racing DS

спортивная подвеска) — BC Racing DS Air cups

Регулируемые рычаги

Все резинки и подшипники заменены

Колеса — Work Meister S1 10 , 5j и 12j

Ранее мы рассказывали, что за ярко-желтый автомобиль продают за 860 тыс. рублей в Барнауле.