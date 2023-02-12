Легендарную Mazda RX-7 1997 года продают за 2,5 млн рублей

Автор объявления пишет, что автомобиль на роторном двигателе и ни в каких дрифтах не участвовал.
Как можно заметить, покраска у машины свежая: с проемами, подкапоткой и багажником. Салон полностью укомплектован, сиденья перешиты на кожу и алькантару. Руль у «Мазды» от Vertex, таких всего 25 штук.
Мотор Mazda RX-7 1997:
- Турбина BorgWarner efr8474 iwg 0.92
- Катушки AEM
- Топливная от Nicon Rotary
- V-mount
- Метанол AEM
- ЭБУ — adaptronic.
Подвеска Mazda RX-7 1997:
- Койловеры (спортивная подвеска) — BC Racing DS
- Air cups
- Регулируемые рычаги
- Все резинки и подшипники заменены
- Колеса — Work Meister S1 10, 5j и 12j
Ранее мы рассказывали, что за ярко-желтый автомобиль продают за 860 тыс. рублей в Барнауле.