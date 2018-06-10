Кроме того, в выходные на некоторых участках алтайских трасс могу возникнуть заторы.

На автодороге "Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан" ремонтируют мост через реку Клепечиха. На участке движение регулируется с помощью светофоров. Кроме того, работы идут в районе села Шипуново.

На Чуйском тракте ремонтируют дорогу в Тальменском районе, в Зональном районе (перед Бийском со стороны Барнаула) и за Бийском (от села Верх-Обское в сторону Горного Алтая), а также в районе села Сростки.

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