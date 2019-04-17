«Люди, остановитесь!». В барнаульской ГИБДД эмоционально прокомментировали ДТП с погибшим мальчиком

Пешеходные переходы давно перестали быть безопасными, а участники дорожного движения демонстрируют сплошной эгоизм. Такие тезисы звучат в обращении ГИБДД по Барнаулу после ДТП на улице Парфенова, в котором насмерть сбили школьника . После этого инцидента инспекция проведет рейд.

В инспекции напомнили пешеходам, что переходы — это зона повышенного риска, и не стоит подвергать себя неоправданному риску, думая, что на них безопасно.

Водителей ГИБДД просит тормозить перед «зебрами», ведь пешеходы могут появится на проезжей части весьма внезапно, особенно дети. Кроме того, весной на дорогах бывает гололедица, на которой ни одно транспортное средство мгновенно не остановится.

Из обращения барнаульской ГИБДД:

ДТП происходят из — за элементарного несоблюдения ПДД, недисциплинированности и неуважения друг к другу участников дорожного движения. Торопятся пешеходы, торопятся водители, люди напрочь забывают о самых главных ценностях: семье, здоровье родных и близких, домашнем тепле и уюте. На дороге встречается сплошной эгоизм, есть только Я и никого больше. Люди, остановитесь, помогите друг другу просто словом, просто делом, без ругательств и негативных эмоций.

ГИБДД , ДПС , автомобили. altairegion22.ru

Что будет делать ГИБДД

За 3 месяца 2019 года в Барнауле зарегистрировали 111 наездов на пешеходов. 67 из них произошли на переходах. 4 человека погибли и 116 получили травмы.

18 апреля ГИБДД проведет рейд в Барнауле. Инспекторы будут следить, как водители пропускают пешеходов.

Кроме того, госавтоинспекция Алтайского края рекомендует в связи с прогнозируемой на 18 апреля плохой погодой (порывы ветра до 25−27 м/с, гололед, мокрый снег) быть предельно внимательными на дороге.

Какое ДТП стало поводом для рейда и обращение

Напомним, 16 апреля на выезде из Барнаула перед Старым мостом автомобиль Honda CR-V сбил мальчика-пешехода. Авария произошла в 17:45 по адресу ул. Парфенова, 8а. Предварительно установлено, что водитель — мужчина, 1985 года рождения, — управляя автомобилем Honda CR-V, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения. Школьник переходил проезжую часть по линии перекрестка вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили школьника. Степа Трушин в Barnaul 22

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.