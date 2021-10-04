«Мама, пронесло, мы дома»: жительница Алтайского края пожаловалась на катастрофично аварийный участок трассы

Жительница Алтайского края в соцсетях пожаловалась на проблему, связанную с ремонтом Чуйского тракта между селом Озерки и станцией Цаплино. Ситуацию она охарактеризовала как катастрофичную.

По словам водительницы, аварии там происходят каждый день с 28 сентября.

«Сегодня утром опять на том же месте ДТП. Каждый день аварии, не соблюдают правила совсем, я каждый день еду домой с тренировки с сыном, и каждый раз, когда заворачиваю домой, сын говорит: „Мама, пронесло, мы дома“», — пишет она в группе «В курсе 22».

На ремонтируемом участке установлены знаки, работы должны закончиться в ноябре 2022 года.

«Водитель с головой на плечах снизит скорость и проедет аккуратно. А оленям за рулем хоть лом на голове верти — все тщетно», — комментируют подписчики.

А ранее барнаульцы попросили мэрию и ГИБДД заняться пешеходным переходом, на котором сбили бабушку.