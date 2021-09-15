Барнаульцы попросили заняться пешеходным переходом, на котором сбили бабушку

Напомним, утром 12 сентября автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе на улице Георгиева возле остановочного комплекса.
Местный житель отметил, что опасность данного участка заключается сразу в нескольких причинах.
«Видите, где остановка и знак остановки расположены? А где стоят все люди и останавливаются автобусы? Транспорт просто не доезжает до остановки. В этом виноваты и пассажиры, и водители, и администрация, которая так расположила остановку и торговый павильон», — отметил барнаулец.
По его наблюдениям, водители высаживают пассажиров на пешеходном переходе, перед ним и вообще как угодно, но до остановки не доезжают.
На противоположной остановке, подчеркнул мужчина, ситуация еще хуже.
«Торговый павильон перекрывает видимость остановки, а самого знака и вовсе не видно. Люди садятся и выходят прям на пешеходном переходе. Я прошу администрацию и ГИБДД обратить на это внимание», — написал барнаулец.
Ранее в Барнауле на перекрестке «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев.