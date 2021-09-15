Барнаульцы попросили заняться пешеходным переходом, на котором сбили бабушку

Напомним, утром 12 сентября автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе на улице Георгиева возле остановочного комплекса.

Местный житель отметил, что опасность данного участка заключается сразу в нескольких причинах.

«Видите, где остановка и знак остановки расположены? А где стоят все люди и останавливаются автобусы? Транспорт просто не доезжает до остановки. В этом виноваты и пассажиры, и водители, и администрация, которая так расположила остановку и торговый павильон», — отметил барнаулец.