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Жизнь

В Барнауле «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев

В Барнауле оперативно обрезали ветви дерева, скрывавшие дорожные знаки на оживленном перекрестке, сообщили altapress.ru в мэрии города.

Дорожные знаки в Барнауле стали видимыми.
Дорожные знаки в Барнауле стали видимыми.
пресс-служба мэрии Барнаула.

Утром 9 сентября водители рассказали, что на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев за листьями спрятались «знаки-невидимки».

Дерево скрыло два знака: «Уступи дорогу» и «Направление движения по полосам».

&quot;Невидимые знаки&quot; в Барнауле.
«Невидимые знаки» в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Днем в барнаульском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи сообщили, что проблему решили.

В подтверждение прислали две фотографии. На одной дорожные знаки заметны и веток уже нет, а на другой — невидимые знаки до обрезания веток.

Ранее в Барнауле перед началом учебного года нашли опасный пешеходный переход с зарослями.

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