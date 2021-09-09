В Барнауле «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев

В Барнауле оперативно обрезали ветви дерева, скрывавшие дорожные знаки на оживленном перекрестке, сообщили altapress.ru в мэрии города.

Утром 9 сентября водители рассказали, что на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев за листьями спрятались «знаки-невидимки».

Дерево скрыло два знака: «Уступи дорогу» и «Направление движения по полосам».

«Невидимые знаки» в Барнауле. vk.com/barneos22.

Днем в барнаульском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи сообщили, что проблему решили.

В подтверждение прислали две фотографии. На одной дорожные знаки заметны и веток уже нет, а на другой — невидимые знаки до обрезания веток.

Ранее в Барнауле перед началом учебного года нашли опасный пешеходный переход с зарослями.