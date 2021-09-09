В Барнауле дорожников попросили сделать видимыми два «невидимых знака»

Таинственные знаки расположены на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев.
«Будьте внимательны! А ответственных лиц просим превратить знак-невидимку в видимый», — предупредили водителей.
За листьями оказались два знака: «Уступи дорогу» и «Направление движения по полосам».
«Это, конечно, нехорошо, но от отсутствия этого знака ничего не поменяется, если ездить по правилам. По сути, этот знак там и не нужен», — отметили в комментариях к записи.
Барнаульцы попросили не беспокоить дорожников, ведь совсем скоро листья опадут и знаки вновь станут видимыми.
Также сообщили, что поблизости сделали искусственную неровность, однако знаки забыли поставить.
Ранее в Барнауле перед началом учебного года нашли опасный пешеходный переход с зарослями.