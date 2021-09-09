В Барнауле дорожников попросили сделать видимыми два «невидимых знака»

Таинственные знаки расположены на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев.

За листьями оказались два знака: «Уступи дорогу» и «Направление движения по полосам».

«Это, конечно, нехорошо, но от отсутствия этого знака ничего не поменяется, если ездить по правилам. По сути, этот знак там и не нужен», — отметили в комментариях к записи.