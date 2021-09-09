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Жизнь

В Барнауле дорожников попросили сделать видимыми два «невидимых знака»

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсуждают дорожные знаки, закрытые листьям стоящего рядом со столбом дерева.

"Невидимые знаки" в Барнауле.
"Невидимые знаки" в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Таинственные знаки расположены на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев.

«Будьте внимательны! А ответственных лиц просим превратить знак-невидимку в видимый», — предупредили водителей.

За листьями оказались два знака: «Уступи дорогу» и «Направление движения по полосам».

«Это, конечно, нехорошо, но от отсутствия этого знака ничего не поменяется, если ездить по правилам. По сути, этот знак там и не нужен», — отметили в комментариях к записи.

Барнаульцы попросили не беспокоить дорожников, ведь совсем скоро листья опадут и знаки вновь станут видимыми.

Также сообщили, что поблизости сделали искусственную неровность, однако знаки забыли поставить.

Ранее в Барнауле перед началом учебного года нашли опасный пешеходный переход с зарослями.

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