Опасный пешеходный переход с зарослями нашли в Барнауле перед учебным годом

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » пожаловались на пешеходный переход, который несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья жителей города.

Жительница Барнаула попросила обратить внимание на пешеходный переход на пересечении улиц Западная 1-я и Петра Сухова.

«Прошу вынести ситуацию на всеобщее обозрение. Послезавтра уже 1 сентября, дети идут в школу, а состояние пешеходных переходов оставляет желать лучшего», — подчеркнула она.

Женщину также возмущает, что в городе почему-то обращают внимание только на те переходы, которые непосредственно возле школ.

«Дети ведь ходят не только возле школ. Я пишу почти каждый год в администрацию Октябрьского района и комитет по дорожному хозяйству, чтобы они обратили внимание на пешеходный переход. В этом году одни отписки», — отметила жительница города.

По мнению женщины, вопрос с переходом будут решать до тех пор, пока что-то случится: «А этот вопрос нужно решать срочно, он в первую очередь касается детей».

Ранее в Барнауле возбудили дело в отношении дорожного комитета — после наезда на ребенка, выскочившего из зарослей.