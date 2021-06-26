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Автоновости

После наезда на ребенка в Барнауле возбудили дело в отношении дорожного комитета

Комитет по дорожному хозяйству получил предписания от ГАИ и будет отвечать за наезд на ребенка в условиях плохой видимости, сообщает «Амител».

В Барнауле сбили девочку.
В Барнауле сбили девочку.
кадр из видео.

Сотрудники дорожной инспекции ОГИБДД по Барнаулу подтвердили плохую видимость на пешеходном переходе возле дома № 8 по улице Сухэ-Батора. 25 мая 60-летний водитель сбил здесь девочку, которая выбежала на пешеходный переход из кустов прямо перед автомобилем.

Как сообщает отдел пропаганды ОГИБДД по Барнаулу, на участке обнаружились кустарники высотой более 50 см в треугольнике видимости «пешеход-транспорт», а это нарушение нацстандартов России и требований к эксплуатационному состоянию. Кроме того, на участке плохо различима горизонтальная дорожная разметка.

Сотрудники ГАИ выдали предписания комитету по дорожному хозяйству Барнаула. Кроме того, в отношении комитета возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других сооружения»).

Также в адрес администрации города внесено представление об устранении причин и условий, которые создают угрозу безопасности людей.

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