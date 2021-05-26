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Происшествия

В Барнауле сбили девятилетнюю девочку, выскочившую из кустов

В Барнауле ГИБДД обратилась к родителям после того, как на дороге сбили невнимательную девочку, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

В Барнауле сбили девочку.
В Барнауле сбили девочку.
кадр из видео.

ДТП произошло днем 25 мая — на улице Сухэ-Батора. Мужчина на автомобиле Nissan Primera сбил девочку.

«Она буквально выскочила из кустов и начала перебегать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении, что подтверждает видео с регистратора.

Девятилетнюю девочку увезли в больницу. Госпитализация не потребовалась.

«Уважаемые пешеходы! Конечно, водителю автомобиля — источника повышенной опасности — при движении необходимо строго соблюдать ПДД, но и пешеходы обязаны выполнять элементарные меры безопасности. Помните, водитель автомобиля не может в любой момент остановить его!», — обратилась ГИБДД к жителям Барнаула.

В ведомстве напомнили, что на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на дорогу лишь тогда, когда это безопасно.

Ранее в Барнауле сбили девочку, перебегавшую дорогу вблизи пешеходного перехода.

За 4 месяца 2021 года в Барнауле зарегистрировали 116 случаев наезда на пешеходов — три человека погибли, 119 получили травмы.

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