В Барнауле сбили девочку, перебегавшую дорогу вблизи пешеходного перехода

Десятилетнюю девочку госпитализировали после наезда автомобиля, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

ДТП произошло в пятницу вечером, 2 апреля, в районе дома № 178 по улице Папанинцев.

Пострадавшую девочку увезла скорая помощь. Позже стало известно, что ребенка с травмами госпитализировали.

«Водитель, мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем Hyundai допустил наезд на ребенка — девочку 2010 г.р., переходившую проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказали в барнаульской Госавтоинспекции.

В ГИБДД призвали жителей города переходить дороги только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.

Родителей попросили проводить беседы с детьми на тему ПДД, а водителей — проявлять внимательность.

Накануне в Рубцовске сообщили о розыске неизвестного водителя, скрывшегося после наезда на подростка.